〈北部〉苑裡設汙水廠 地點喬不攏

2018-03-31

新、舊址 苑港里民均反對

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府計畫在苑裡鎮苑港里設置汙水處理廠與下水道系統，來處理苑裡鎮民生廢水，不過，由於選址地點鄰近苑裡溪遭里民反對，苗栗縣政府再另覓地點與里民溝通，里民認為新址更靠近出海口且與漁港引水道比鄰，恐影響漁民作業，強烈反對設置。

縣府：檢討盼與里民達共識

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，關於選址問題一定會與當地居民良性溝通，既然兩次選址後召開意見說明會里民都認為不妥，苗縣府會繼續檢討，整理里民意見，苗縣府不會蠻幹，希望與里民達成共識，畢竟汙水處理廠是重要民生建設，對地方有助益，但也不希望引起爭端。

「絕對不讓汙水處理廠設在苑港里！」苑港里長王献榮說，新的選址地點就在引水口旁，苗縣府如何保證處理廠的汙水，不會經過引水口流入漁港，造成汙染？

當地漁民也認為，苗縣府應該妥善說明處理廠放流管如何埋設、地點以及長度等問題，不然一旦汙染海洋環境，將衝擊漁民生計。

另外，也有居民質疑苗縣府如何處置汙水帶來的臭味問題，影響居民生活品質以及是否處理事業廢水等。

楊明鐃說，針對漁民擔憂，汙水處理廠與相關水資源回收中心作業不會影響到漁民作業與環境，針對放流管埋設問題也會跟當地漁民詳細溝通討論。楊明鐃指出，因為選址地點地勢較低，便於利用重力流處理汙水，且屆時設計時會進行綠美化作業阻絕臭味。