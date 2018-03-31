〈北部〉西濱苗栗房裡至台中大安段 今通車

2018-03-31

苑裡人批房裡段匝道做半套

〔記者蔡政珉、鄭瑋奇／綜合報導〕台六十一線西濱快速公路台中市大安區至苗栗縣苑裡鎮房裡路段進行高架道路工程，總長十三．六公里，將於今天通車，路段中新增大甲、福住及大安一等三處交流道。不過，立委陳超明接獲苗栗縣議員劉秋東與鄉親陳情，指新的西濱苑裡段只做「半套」，致北上返鄉民眾無處可下，南下車輛同樣無處可上西濱，盼公路總局傾聽民意把「半套」變「全套」。

公路總局：兩個月內研擬改善方案

公路總局局長陳彥伯指出，西濱快速公路房裡大安段在動工前，鄉親當時並未提出任何疑義，不過既然民意訴求殷切，公路總局將於兩個月內積極研擬苗栗縣境內高架南北匯出入口功能不足改善方案。

立委陳超明指出，西濱快速公路在台中區域的大甲、福住與大安等匝道，北上、南下車輛都能匯出和匯入，但是苑裡鄉親從南部北上返鄉，卻必須提前於大甲匯出西濱，再由平面道路回到苑裡，一旦錯過就必須再行駛九公里從通霄鎮匯出。

至於南下同樣只做「半套」，苑裡鄉親要利用西濱往南，同樣要到大甲才能匯入西濱，苑裡人可說是「看得到公路，用不到公路」。

公路總局表示，該路段除可提升苗栗縣苑裡地區，往來台中市大甲及大安地區便利性外，也減少快速路平交路口的危險，通車後不僅作為區域性快速聯絡道路，還可視為中部地區國道替代道路，民眾可由國一、國三轉國四後，連接台六十一線。

清明連假 可作為國道替代道路

由於適逢清明節連續假期，公總已加強台六十一線沿線路線導引牌面，並呼籲民眾多加利用，作為國道替代道路，避開尖峰時間車潮。建議民眾出發可至「省道即時交通資訊網」，或使用「省道即時交通資訊」App查詢路況，減少壅塞。