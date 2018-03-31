〈北部〉（桃園）青年租金補貼低？ 都發局︰補中央政策不足

2018-03-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦甫於前天宣布全國首創青年租金補貼開跑，提供每月二千元補助，預估有五百個名額，但都市發展局昨天在議會工作報告，多位議員都認為補助二千元太少，希望能比照中央租金補貼政策，調整為四千元；代理局長盧維屏說，中央的租金補貼政策是針對家庭，青年租金補貼則是針對個人，才會有金額上的差別，會於今年實施後進行檢討，作為未來調整依據。

照顧20至40歲單身族

青年租金補貼是桃園市的創舉，於三月廿九日至五月卅一日受理申請，凡廿歲到四十歲、設籍桃園市的單身青年，符合相關條件者都可獲得補助，每月二千元、最長十二個月，一年可獲得最高二萬四千元補助。

盧維屏說，中央現行的租金補貼政策規定，必須符合年滿廿歲、有配偶，若單身則需年滿四十歲，因此未滿四十歲的單身青年並不符合申請資格，無法獲得補貼，市府推動「青年租金補貼」，就是要補足這塊不足之處，至於申請資格也比現行中央租金補貼政策寬鬆，其中每人每月平均收入從二萬○五三八元放寬為四萬七九二二元，家庭年收入也從七十二萬元放寬至一二○萬元，讓更多青年受惠。

市議員謝彰文認為，兩千元實在不夠，希望能提高並廣為宣傳；市議員黃婉如也認為兩千元根本無濟於事，希望比照中央政策調整為四千元；市議員黃景熙則希望市府在財力許可範圍內，儘量讓所有申請青年都能獲得補貼，不要抽籤；另，桃園子弟在外就學、就業頗多，在財力許可範圍內也可納入補助。

市議員呂淑真、詹江村也認為金額太少、過程又太複雜，反而讓青年卻步，辜負政府美意；市議員郭麗華則是建議市府應該要加強宣傳，今年是首度試辦，應該要檢討試辦成果，作為來年推動的參考。