〈北部〉催桃煉廠搬遷 擬都計變更地目

2018-03-31

中油4月底前提遷廠評估報告

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨天由都市發展局進行工作報告，日前市長鄭文燦施政報告曾提及要以都計手段，讓中油桃園煉油廠於十年內遷廠關門，該議題也在議會發酵；對此，代局長盧維屏表示，鄭文燦已經明確要求桃煉廠十年內必須遷廠，市府會透過都市計畫手段來變更桃煉廠的地目，若十年後中油仍以「沒有覓得土地」而不願遷移，市府也會以地目不合取消中油相關執照，達到關廠目的。

桃煉廠高層人員表示，中油會在四月底前提出遷廠評估報告，事實上，歐盟許多國家已經要求二○四○年停止石油產業，中油也要對企業轉型預做準備，目前已經針對國內油品供需、調度進行整合，對於桃煉廠工業用地能夠變更為更有價值的住商用地，當然是樂觀其成，但還是要以不影響國內油品調度為前提。

變更住商區、產專區 提高價值

盧維屏說，煉油廠必須設置在特種工業用地，目前市府正在進行都市計畫，將桃煉廠所在的特種工業用地透過重劃方式變成產專區、住商區。由於中油遷廠是既定的事實，透過都市計畫程序，可以提高桃煉廠土地價值，對中油而言也是大利多，未來留在桃園的將是非污染性質的產專區用地，也可讓桃園產業升級。

10年內不遷 地目不合取消執照

盧維屏表示，二○○三年、當時的經濟部長林義夫允諾桃煉廠於十年內遷廠，如今過了十五年都還沒有動靜，市府除向中央抗議外也無可奈何，因此，市府要求桃煉廠十年內遷廠的同時，啟動都市計畫程序，除協助中油產業轉型，假若十年內無法遷廠，屆時市府將祭出「尚方寶劍」，以桃煉廠地目不合法為由取消相關執照。

市議員黃景熙表示，桃煉廠早就該遷移，如今市府再給中油十年時間，屆時中油若以覓地不易推卸責任，市府應該要展現魄力強迫關廠；市議員蘇家明也建議，既然中油四月底要提出遷廠評估報告，市府應該順勢要求中油於遷廠期間同意市府啟動都計程序，給民眾保障，否則之前跳票事件會再度重演。

市議員林俐玲也認為，桃煉廠已經是不定時炸彈，對桃園、龜山、蘆竹地區民眾影響甚大，未來關廠一定要有明確時間表；市議員謝彰文表示，之前桃煉廠遷廠協議跳票，市府的立場要強硬起來，否則未來又會不了了之；市議員陳志謀也認為中油是公司型態，市府要透過各種手段對桃煉廠展開稽查。