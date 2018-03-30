〈北部〉花東青梅首契作 保價收購農民笑了

2018-03-30

每公斤15元 在東部收購537公噸

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年過了清明後，青梅價格崩跌，八十六歲梅農張慶隆在富里鄉永豐村山坡地種二甲地的青梅，近逢採收期，農糧署東區分署與宜蘭美元蜜餞合辦契作，以每公斤十五元保障收購價，預計在東部收購五百卅七公噸，在富里也收購一百四十一公噸。

農糧署統計，東部以花蓮、台東為主要的青梅產地，包括花蓮富里及台東東河、池上、海端及延平都有，總面積八百一十五公頃，由於管理比較粗放，梅子個頭多較小，農民先把果實較大的梅子用手一顆一顆採收，這是價格較高的「手採梅」，剩下的梅子就「竿採」，用竹竿敲打梅子的枝條樹幹，將成熟的青梅打落地，掉在地上的收集網中再一網收盡。

富里契作141公噸 農民收入穩定

不過，竿採青梅價格不高，一公斤頂多十幾元，清明左右盛產的季節，價格甚至落在十元、甚至低於十元，由於不敷成本，加上中國低價的梅子競爭，一些梅園紛紛廢棄不種了。

農糧署東區分署長陳吉村說，為了穩定青梅產地價格，東區分署今年與宜蘭的美元蜜餞公司合作，與花東地區農民簽約契作，契作總面積一百五十多公頃、共收購五百卅七公噸，富里鄉契作數量有一百四十一公噸，價格比農糧署訂定的「竿採梅場農契作輔導措施」的每公斤十二元收購價還高，業者以每公斤十五元收購，如市價有調高也可彈性增加收購價。富里鄉農會總幹事張素華也說，因為今年第一次有契作，一些廢園重新恢復，農民都笑的很開心。

今年將在台東卑南擴大興建加工廠，因此花東地區的收購面積明年還可望提高，希望透過契作，讓梅農安心生產並保障收益，不用擔心種出的梅子賣不出去。

八十六歲農民張慶隆喜孜孜地帶著加工業者、民眾參觀梅園。他說，梅樹都從小照顧到大，沒有用農藥，除草也是用人工的，前三年天氣太冷梅子歉收，今年天氣溫暖，果實結得非常多，是個豐收年，很高興今年有契作，收入會比較穩定。