〈北部〉清明掃墓 蘇澳「機動除草隊」免費服務

2018-03-30

三市鄉鎮推出多項掃墓服務

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕清明節將至，各鄉鎮市公所都推出便民服務。宜蘭市公所推出墓區巡迴接駁車等七項服務、冬山鄉公所也有免費接駁等十一項措施、蘇澳鎮公所則首創「機動除草隊」待命免費提供割草服務。民眾如有需要，可洽詢各鄉鎮市公所。

宜蘭市開辦「掃墓祭祖險」

宜蘭市公所提供包括，公墓全區除草服務、臨時停車場免費停、墓區巡迴接駁車、掃墓服務處提供簡易掃墓工具、醫療救護站、資源回收點、辦理「掃墓祭祖險」，三月三十日至四月五日期間，市民若因掃墓不幸發生意外導致傷殘、死亡，最高理賠金額兩百萬元。

冬山推出金紙換白米一包

市長江聰淵並呼籲民眾，配合環保局「以米代金做功德，減少燒金尚環保」，民眾可將紙錢攜至公墓服務站，換取祈福平安米祭祖。

冬山鄉長謝燦輝也說，冬山鄉公所有十一項便民措施，包括免費接駁、規劃兩百六十個停車位、安排水車、租用流動廁所、派環保車回收金紙、消防隊機動巡邏、協助除草、守望相助隊服務、鐮刀與鋸子借用、供應礦泉水及棉手套、QR-CODE查詢接駁車路線。

其中，環保車回收金紙作業，收運的金紙將運到利澤焚化廠焚化，鄉親拿一袋金紙可換取一包白米，限量一百包；礦泉水及棉手套也是免費索取，索完為止。

蘇澳派專人割草 隨時待命

蘇澳鎮公所今年首創「機動除草隊」，由專業除草人員攜帶割草機，清明節當天在鎮內公墓現場待命，免費提供民眾機動性服務，只要民眾有需要，隨時都能上陣。鎮公所也推出十項便民服務，隘丁、聖愛及頂寮三處公墓將開設便民服務站，免費提供掃墓用品，同樣也有「金紙」換取平安米服務。