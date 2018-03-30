〈北部〉感恩回饋 她留120公分長髮助癌友

2018-03-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕曾因幫忙照顧年幼弟妹，國中差點輟學的新竹市世界高中美工科高三學生曾雅慧，從國一就留的長髮已超過膝蓋，達一百廿公分，她決定畢業前捐給癌友，回饋受助之恩。

曾雅慧國一開始留 6年未剪過

曾雅慧有四個妹妹及兩個弟弟，國二時因弟妹都年幼，為幫媽媽坐月子及照顧弟妹長期請假，差點輟學，後來在富禮國中校長宋文隆及老師協助下完成國中學業，進入世界高中美工科就讀。

留一頭已過膝蓋的長髮，是她的個人特色，她說，從國一就留髮，六年來從沒剪過，已長達一百廿公分，今年高中即將畢業，決定畢業前把長髮捐給癌友，感謝這些年曾幫助她的人。

長髮不易整理 助人信念支持她

一百廿公分長髮整理起來很不容易，不但很耗洗髮精，洗髮與吹乾也很花時間，晚上睡覺得先把頭髮整理後往後盤散，否則會卡在脖子或床上，容易壓到、折斷，但因有「捐髮助癌友」信念支持她，即使辛苦，也堅持下來。

世界高中學務主任江心怡說，曾雅慧善良天真，雖有六個弟妹要幫忙照顧，回家得洗衣煮飯做家事，更沒學過畫，卻擁有美工繪畫天份，曾幫多所學校製作校刊，國中畢業時還幫所有師長畫公仔肖像當畢業禮物，學校美工科畢業展，也是由她製作大型動漫人物公仔。

江心怡說，學校班導陳美宴及美工科老師林淵照得知曾雅慧家中狀況，常資助她各種美工耗材，加上學校的愛心儲蓄專戶協助，讓她能順利完成高中學業。

曾雅慧說，會努力在電腦公仔及動漫人物領域繼續學習，期許未來能開小型工作室，投入動畫製作，幫忙家裏改善生活。