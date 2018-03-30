〈北部〉人口超越一個鄉 頭份蟠桃里4/1「分家」

2018-03-30

人口比西湖、三灣、獅潭、泰安任一鄉還多

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市人口逾十萬三千人，是全縣最大行政區，其中，蟠桃里人口多達七千四百餘人，比西湖、三灣、獅潭、泰安等四鄉任何一鄉還多，鄰長、里長工作量無法負荷，市公所提案分里獲准，將於四月一日起正式「分家」，以中央路為界，南邊為蟠桃里，北邊則為新設的中興里，戶口名簿換領及學區重劃也陸續辦理。

以中央路為界 北為新設中興里

頭份市公所去年提案分里，新增設中興里，將於四月一日起以中央路為界，南北正式「分家」，中興里長暫由蟠桃里長林庭輝兼任，地方傳出三人有意角逐中興里長寶座，而市民代表選區劃分則不受影響。

不影響代表選區 學區設緩衝配套期

而學區也配合調整，自一○八學年度起，中興里一至十一鄰、十五鄰調整為蟠桃國小學區，中興里十二至十四鄰、十六鄰、蟠桃里一至廿鄰則歸於後庄國小學區。為避免現學區學生受影響，頭份市公所也設緩衝配套期，一一二學年度前新生仍可在原學區就讀。

根據頭份戶政事務所統計，四年內頭份市人口增加一千三百多人，其中位於市中心的蟠桃里多達七千四百六十九人，為頭份最大里，人口數更超過西湖、三灣、獅潭、泰安等四鄉，里民都笑稱「里長比鄉長還大。」

新設的中興里範圍南起中央路，東至中央路一五四巷及忠孝二路，北面為信東路，西至建國路及隆恩圳；新蟠桃里維持中央路以南範圍，原有的七到十四鄰改劃分為廿個鄰。

頭份市公所表示，戶政事務所將於四月九日及十三日上午九點至十二點，在蟠桃里辦公處辦理中興里居民換發戶口名簿及身分證，蟠桃里居民則於四月十六日及廿日上午九點至十二點辦理。兩里住戶也可於四月一日後親至戶政事務所辦理，可立即領證。