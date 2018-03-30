〈北部〉（桃園）竹圍漁港蓋薄膜天幕 容納2千人

2018-03-30

桃園最大天幕廣場 預計年底完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合竹圍漁港打造成遊艇碼頭計畫，市府編列五千萬元在港區設置可容納兩千人的薄膜天幕廣場，目前已經上網招標，工程採用耐蝕鋼製方式進行細部設計，預計年底可完工，將可大幅改善竹圍漁港整體區域景觀，提供居民和遊客更大遊憩空間，也會是桃園最大的天幕廣場。

農業局副局長江富貴表示，竹圍漁港近年來已發展成觀光為導向的漁港，具備海景、沙灘、漁獲、遊艇等特色，假日總吸引大量遊客造訪，但整體港區缺少可以遮陽、擋雨的公共設施，舉辦活動也不方便，因此規劃在桃園區漁會大樓旁廣場設置大型薄膜天幕，提供居民活動空間與遊客使用。

竹圍漁港薄膜天幕廣場的設計，採結合船桅與海浪水波紋理以符合海岸地景，象徵桃園出航，也設計夜間照明投影，要讓海岸的夜景別具風情。而考量設施緊鄰海域，一般材料容易受鹽害而腐蝕、耐久性不良等缺點，工程結構特別考量抗風、耐腐蝕材質，也改善一般薄膜設計的缺點，設置集水天溝、引水陰井等洩水設施，完工後天幕投影面積約達二千平方公尺，可同時容納二千人。

遊艇碼頭計畫部分，江富貴說，目前正進行的第一期工程將位於港區中央的修船碼頭移至右側，興建一座可供五十噸級船隻吊放的新式上架場，漁船和遊艇都可在此進行維修，預計十月底完工；第二期工程將利用舊上架場區騰出的空間，興建遊艇碼頭區，預定明年底完成，屆時可容納中小型遊艇六十四艘，加上原有容量，竹圍漁港共可容納約一二○艘遊艇。