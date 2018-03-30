〈北部〉（桃園）兆笙會館停業 訂金、餐券全泡湯

2018-03-30

目前申訴30件 金額約40萬元

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經營近廿年的兆笙環球股份有限公司在桃園區開設兆笙會館及昇園餐廳，日前在門口張貼「因工業銀行強制執行，暫時無法提供服務」公告，無預警停業。市府法務局消保官邱玉霞表示，目前接獲卅件消費申訴，初估損失約四十萬元，其中有準新人已給付婚宴訂金，卻因業者停業婚宴場地泡湯而急得跳腳，許多消費者買了餐券還沒用完，「十六萬餘元的禮券變成廢紙」。

消保官籲快向發卡銀行反映

消保官提醒民眾，如用信用卡刷卡付款卻未獲得服務，應儘速備妥相關證明文件，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，以維護權益，有消費問題可撥打消費者服務專線：1950。

邱玉霞指出，兆笙公司於一月間被陽信銀行檢舉於台北冬季旅展及官網中，擅自將所販售的「年菜提貨券」、「波士頓龍蝦火鍋券」、「英式烤牛肉套餐券」、「玫瑰龍蝦套餐券」及「合菜優惠券」等有價禮券，記載為陽信銀行信託履約保證，且未按規定記載禮券編號。法務局獲悉後隨即勒令業者停售禮券並要求說明，但業者卻遲未出面說明，二月初即依「消費者保護法」第五十七條規定，對業者裁處三萬元罰鍰，所涉偽造文書案情移請警方調查。

有消費者向消保官投訴，本月初前往兆笙公司消費卻發現該公司已經停業，消保官於十六日、廿二日及廿七日多次前往了解，廿七日發現該公司債權人向法院聲請強制執行，許多債權人在現場搬走健身器材等，且現場已被斷水斷電。

欠薪百萬 30員工申請調解

事實上，兆笙公司去年就爆出積欠員工薪水，市府勞動局表示，目前已受理廿三件共卅人的勞資糾紛調解，並於二月十三日認定該公司歇業事實，員工多數被積欠一至二個月的薪資，初估金額達百萬元，已為勞工申請勞資調解，並成立調解委員會，協助追回業者積欠的薪資。