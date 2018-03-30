〈北部〉花蓮防災e把通 官方災情資訊不漏接

2018-03-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕大型災害來臨時，網路許多混亂的消息造成民眾恐慌，花蓮縣消防局推出手機APP「花蓮防災e把通」，希望能提升全民防救災應變能力；國家災害防救科技中心與LINE公司開發的官方帳號也正式上線（官方帳號 ID：@ncdr），將提供全台用戶雨量、地震、風災、低溫特報、強風、大雨特報等災防資訊的訂閱，讓台灣民眾獲得正確的資訊。

花蓮防災e把通剛上線不久，目前使用者相當少，有使用者反映發生地震，卻沒有通報的缺點，不過開發商回應，要先檢視手機APP上的「應用程式通知」是否開啟，將繼續檢測推播功能是否有異狀。花蓮防災e把通主要是將中央的訊息整合到APP中推播，與其他縣市例如竹塹消防行動APP相比，功能略為陽春，竹塹消防行動APP有提供瘖啞人士119報案功能，及顯示市區內AED急救器設置地點。

花蓮縣消防局指出，花蓮發生七級地震，造成十七人不幸罹難，目前民眾想要獲得防災資訊，都是藉由網路管道，但也會參雜一些不正確的消息或謠言，為了建立正確的防災資訊，災防科技中心彙整十三個單位的防災知識與災害資訊，透過LINE的平台與技術提供官方帳號服務，提供綜合性、正確性的資訊與防災知識。

另外，消防局也委請軟體公司設計手機APP「花蓮防災e把通」，即日起在App store和Google Play商店上架。局長林文瑞說，防災e把通與中央相關單位資訊連線，即時提供例如地震災害、雨量資訊、水位資訊、土石流警戒、颱風消息、防災知識等，還有國家各防災網站的連結，像是水利署、農委會、國家災害防救科技中心等，輕鬆獲得即時、可信賴、全方位的災情與防災資訊。