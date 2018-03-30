〈北部〉頭城烏石港嘴淤沙 宜蘭縣府提3案根治

2018-03-30

評估疏濬、延堤攔沙、縮航道口

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港「港嘴」，長年有淤沙問題，造成漁船出船擱淺甚至翻覆，有漁民因此慘賠廿餘萬元，生命安全受到威脅。宜蘭縣政府提出三個方案，包含定期疏濬、延伸海堤攔砂以及建置永久航道口等，將評估擇一方案解決，預計年底完成規劃、明年動工，盼還給漁民安全優質的作業環境。

花千萬抽沙無用 膠筏翻覆漁民破財

烏石港屬於第一類漁港，由漁業署管轄，曾發生多起漁船因港嘴淤沙出入擱淺的意外，甚至有漁船翻覆，嚴重危及作業安全，尤其颱風過後，淤沙問題更嚴重，縣府每年都要花費百萬、甚至千萬元經費疏濬，仍無法根治問題，漁民苦不堪言。

「抽沙根本沒有用！」頭城鎮民代表林連生說，這是長久的問題，縣府每年抽沙花費甚鉅，但一次颱風來就全毀，淤沙問題周而復始，漁船常因港嘴淤沙無法出入，除影響作業與生計，萬一膠筏擱淺翻覆，維修費至少要花廿萬元。

林姓漁民也指出，一年至少有十艘膠筏擱淺，漁民損失慘重，尤其半夜要出航的鰻苗漁民最常發生意外，因視線不佳，常駛入淤積的航道，縣府一定要儘速想辦法做凸堤（延伸海堤）根治問題，救救漁民。

宜蘭縣府漁管所長莊振德說，縣府已提出三個規劃方案，將擇一解決問題，規劃經費約七百萬元，方案一是爭取預算定期疏濬，方案二是將烏石港南海堤延伸兩百公尺，阻攔泥沙湧入港嘴，方案三則是延伸堤防縮小航道口，興建永久航道，減少泥沙湧入量。

莊振德指出，四月初將在烏石港周邊展開調查工作，依現場調查結果評估，再決定要以哪個方案進行改善，相關工程經費仍未定，預計年底前調查完畢，完成規劃報告，爭取在明年動工；至於今年淤沙問題，縣府已花費三千四百萬元針對港嘴進行疏濬，預計六月底完成。