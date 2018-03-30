〈北部〉苗栗鹿場部落飲水有異味 疑鑽探污染

2018-03-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉鹿場部落居民，近日反映簡易自來水有難聞的油氣味，由於水源取自山泉水，蓄存於水塔中，而近來有廠商以機具在水塔邊進行地層鑽探，居民懷疑可能因此污染水源，由頭份警分局陸家派出所警員及鄰長出面勸說，請廠商轉移鑽探位置後，情況才有所好轉。

請廠商轉移位置後已好轉

警方表示，從上週起陸續接獲鹿場部落居民反映，稱民生用水散發難聞油氣味，懷疑水質遭污染，拿來飲用或灌溉作物恐都會影響健康。由於近期山上儲水塔附近有大學正進行地層滑動研究，懷疑是廠商進行地層鑽探時，所用工具污染水源。

警方會同當地鄰長到儲水處會勘，發現廠商正用機具鑽探，已要求廠商停工，禁止於水源處鑽探。廠商也立即配合轉移地點。

苗栗縣政府原住民族事務中心原住民經建課長許祐國表示，近期交通大學研究團隊在當地進行地層滑動研究，以機具挖取少量岩石，鑽探過程未使用任何油物料，且全程皆有套管保護，應不至於造成污染，但會先請研究團隊避開水源處鑽探。

縣府：加強管控 避開水源處

許祐國解釋，由於鹿場屬水土保持區，且地層結構特殊，苗縣府每五年要進行一次地層鑽探，監測當地地盤位移、地下水含水量及水位高度，配合後續道路施工及水土保持工作，保障住戶居住安全，過去並未接獲民眾反映水源遭污，但未來會加強管控，避免影響居民生活品質。