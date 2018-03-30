〈北部〉遠雄御莊園停工案 竹市府勝訴

2018-03-30

未辦變更設計 13層竟變27層

〔記者洪美秀／竹市報導〕遠雄建設位在新竹市明湖路的建案「御莊園」，因未辦理變更設計即由原十三層樓變更為廿七層樓，市府認定違反建築法與區域計畫法勒令停工，遠雄建設不服提起訴願被內政部駁回，又提起行政訴訟，台北高等行政法院昨天宣判市府勝訴。

市府：將要求遠雄依法辦理

市府工務處表示，將要求遠雄建設尊重司法，依法設計及興建建築物，辦理變更設計及申報勘驗，避免浪費行政資源；遠雄建設公共事務發言人楊舜欽受訪表示，還未收到判決書，不知判決內容，不過基本上仍會繼續上訴，維護權益。

遠雄：會上訴

遠雄建設建案「御莊園」，在前內政部營建署長葉世文及前新竹市長許明財任內核准，位在明湖路青草湖上方的「新竹華城山坡地整體開發變更計畫」區內，容許建蔽率為十二％，容積率一百六十％，建築型態為十三層樓集合住宅，但一○二年遠雄建設委託建築師申請變更為廿七層樓集合住宅，當時內政部營建署雖發函同意備查，但市府多次接獲陳情指此建築物高度有問題，經市府再請示內政部營建署，認為確有違反區域計畫及建築法規定。

市府通知遠雄建設建築高度設計不符規定，當時「御莊園」尚未施工，市府至少四次正式函文通知遠雄建設辦理變更設計或暫緩施工。

不過，遠雄建設都置之不理，加上自開工後未依建築法及新竹市建築管理自治條例規定，於各施工階段申報勘驗，擅自興建建築物達地下四層樓及地上約七層樓，對此案山坡地周圍的公共安全有嚴重危害疑慮，因此一○五年二月勒令停工並要求變更設計及補辦相關手續。

不過，遠雄建設不服，先後提起訴願和行政訴訟，台北高等行政法院昨天宣判市府勝訴。