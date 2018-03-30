〈北部〉（桃園）復康巴士設備故障 中風翁摔成失能

2018-03-30

人為疏失 包商賠償42萬和解

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員楊朝偉昨天在議會質詢指出，大溪區六十五歲莊姓老翁腦中風近八年，原本復元情形良好，不料去年十月中旬卻因搭到設備故障的復康巴士，連人帶輪椅從車上摔落、後腦著地，害得他退回到五年前的失能狀態，要求社會局加強監督復康巴士使用安全。市府社會局表示，這是單一個案，但確實有人為缺失，承攬復康巴士營運的世豪公司已與老翁及其家屬協調達成和解。

楊朝偉指出，莊姓老翁長期搭乘復康巴士往來醫院進行復健，去年十月十六日搭乘，陪同者上車時就發現升降平台的輪椅防跌裝置損壞，當下還曾詢問駕駛，駕駛稱二週前就回報故障了，公司卻遲遲未召回維修。豈料從醫院回到家下車時，莊翁就因為防跌裝置失靈，連著輪椅從車上摔落倒地。

楊朝偉表示，莊翁中風後好不容易在鬼門關前撿回一命，且經多年的妥善照護才復元到能說話、使用手機的程度，因為這起事故，又退化到失能狀態，讓家屬無法接受，且因無法外出復健，必須聘請看護員居家照料，造成大筆開銷。他認為，雙方雖已和解，社會局仍應檢討復康巴士使用情形，不能再有憾事發生。

社會局表示，復康巴士每天出車前，駕駛必須檢查車輛狀態，若車輛損害達影響行車安全的程度，必須立即停駛並報修，若不影響行車安全，駕駛可待公司安排修車廠時間來調度。

社會局指出，這起狀況雖然是輪椅防跌裝置損壞，但只要操作過程注意，不至於造成危險，發生意外時駕駛已依照規定向公司與社會局回報，事後也透過協調和解，由外包公司賠償四十二萬元給莊翁。