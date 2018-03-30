〈北部〉（桃園）工廠勒令停工偷啟爐 「空氣盒子」逮到

2018-03-30

觀音區鋐馳工業 二度被抓

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕去年底曾被查獲無照操作造成空氣污染而被勒令停工的觀音區鋐馳工業，停工期間又逕自操作非鐵金屬熔煉爐、造成空污，經市府環境保護局在觀音工業區建置的空氣品質感測器物聯網（空氣盒子）監控發現異常，循線查獲。環保局前天依違反「空氣污染防制法」告發，並將廖姓負責人移送檢方偵辦，面臨一年以下有期徒刑、拘役或併科廿萬元至一百萬元罰金。

偷排廢氣釀空污 無所遁形

市府環保局環境稽查科長張書豪表示，去年底接獲民眾陳情，指觀音工業區附近常有不明異臭味，經與環保署環境督察總隊北區督察大隊、警政署保七總隊第三大隊合作，透過在觀音工業區建置的空氣盒子，由物聯網鎖定空氣污染排放熱區，經交叉比對發現鋐馳工業監測到的數值呈現異常。去年十二月廿六日查獲該公司所設置的空氣污染防制設備未領有市府核發的許可，即逕自操作固定污染源，致產生的煙塵、金屬粉屑等空氣污染物直接排放散布於空氣中，影響周遭空氣品質，依違反「空氣污染防制法」第廿四條第一項規定告發，並於今年一月廿九日勒令停工。

然而，該公司卻仍持續操作熔煉爐排放污染，被環保局設置的空氣盒子透過物聯網再度掌握，於三月十二日再次會同環保署及保七總隊前往稽查，查獲廠方在勒令停工期間仍違法操作，已將業者移送檢方偵辦。

張書豪表示，環保署與該局在觀音工業區設置一百個空氣盒子，結合物聯網科技廿四小時監測PM2.5和揮發性有機物（VOC），今年也獲一千二百餘萬元補助，八月底前將在平鎮、龜山、大園、觀音工業區、華亞及龍潭科學園區，再增設四百個空氣盒子，透過物聯網監測當地空氣品質，一旦系統發現異常，就會立即鎖定污染源展開稽查，讓不肖偷排業者無所遁形。