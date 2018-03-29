〈北部〉睽違40年 蘇澳白米社區「夢田」實現

2018-03-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮白米社區，爭取到蘇花改白米脊背橋旁一塊土地，耗時兩年將荒地引水、養地，昨由社區民眾及公路總局人員種下秧苗。社區理事長鄒金玉哽咽說，她等了近四十年，終於讓這塊「夢田」實現。

蘇澳鎮永春里白米社區，舊地名為「白米甕」，因為周邊土地轉為工業使用，社區如同被礦石等工廠包圍，雖有「白米」之名，但近四十年來未曾產出一粒白米。社區發展協會理事長鄒金玉說，社區旁畫為工業用地，長期被工廠包圍，她年幼時曾下田插秧、割稻，這些早已不復存在。

二○一一年蘇花改工程動工，行經白米社區的高架路段，蘇改處用當地「白米」意象，設計了白米景觀橋，兩顆碩大「白米」矗立山邊，讓社區民眾重新意識到水田復耕的重要性。

「希望白米社區，不要只有白米之名！」鄒金玉說，為了復耕水田，前年獲得農委會水保局支持，宜蘭縣政府也同意將蘇澳溪右岸、鄰近白米脊背橋的一塊土地，交由社區管理。

歷經兩年時間，廿多位社區志工徒手架設兩公里水管，將東澳嶺山泉水引流至水田；昨天田水放流，公路總局局長陳彥伯等公路單位人員齊聚田中央，與社區居民種下睽違四十年的秧苗。陳彥伯笑說，有社區才有白米景觀橋，也因為有橋，才讓白米有機會復耕。

「真的很感動！」鄒金玉說，這一刻等了近四十年，才看到水田重新出現在社區；插下的水稻秧苗預計八月收割，屆時將邀請老、中、青三代，重溫兒時農村生活與回憶。