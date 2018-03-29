〈北部〉蘭陽女中綠樓 4月14日回春再現

2018-03-29

歷經47載風雨 去年底修復完工

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立蘭陽女中「綠竹」重生，台灣知名建築師修澤蘭所設計的「綠樓」，作為蘭女校舍長達四十七年時間，建築物前一排綠竹經過修復，四月十四日八十周年校慶將重新在校友和學生面前亮相。校長曾碧光說，希望「綠樓」風華再現下一個五十年。

蘭陽女中校舍「綠樓」，一九七一年竣工，建築物正面一排「綠竹」更是修澤蘭代表性作品，一根一根綠竹由綠釉磚組裝而成，成為校園地標，也是歷屆師生共同記憶。

去年三月，學校進行綠樓修建工程，將整排綠竹移除引起校友關切，擔心「綠樓」再也回不去。校長曾璧光說，當時只是將「綠竹」暫時移除，學校向國教署爭取五百六十萬元經費，進行綠樓防漏工程與綠竹修復，工程已在去年底完成。

將於校慶亮相 盼再展風華50年

曾璧光指出，早期綠竹內部是以鋼筋水泥製作而成，歷經風吹日曬雨淋，時間久了以後，會有水氣、空氣滲入造成氧化，最後將外表的水泥撐破，造成綠竹陶瓷竹節破碎、崩落，不僅不好看，也擔心砸到老師和學生，基於安全因素才忍痛移除，事後再請校友協助，邀請文資專家、建築師和土木工程專業人士，合力復原。

「委託中國燒陶、台灣重新組裝。」曾璧光表示，台灣已經沒有可以燒出綠竹節的師傅，所以委託中國製作一百五十根綠竹、上千根竹節，再運回台灣重新組裝，新的綠竹內部以白鐵和輕質水泥作為支架，綠竹顏色也經過校友會確認同意，從綠竹修復材料、顏色、工法到安全性，都經過多方討論。

曾璧光指出，從建物外部防水到內部整修油漆，整棟建物煥然一新，不僅活化歷史建物價值，也喚回校友年輕歲月的記憶，四月十四日是蘭陽女中八十周年校慶，綠樓會在校友與師生面前重新亮相，期盼綠樓再展風華五十年。