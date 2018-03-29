〈北部〉建臺李宸帆 一階通過台大4系

2018-03-29

建臺高中 苗縣成績最豐碩

〔記者彭健禮、蔡政珉、鄭名翔／綜合報導〕大學入學個人申請第一階段甄選結果昨天公布，苗栗縣以私立建臺高中成果最為豐碩。

建臺高中共通過五○七校系，一百廿三國立校系中台、成、清、交、政大共廿四人次。

建臺高中李宸帆，學測七十三級分，通過台大會計、財務金融、資訊管理、資訊工程系一階；七十二級分的解佳穎通過六校系一階，包括交大電機資訊學士班、電子工程、資訊工程系、清大計量財務金融、電機工程系與成大資訊工程學系。

七十一級分的沈靖翔通過台大國際企業系、政大財務管理、法律系與交大資訊管理與財務金融學系一階。

江津橋、徐嘉鎂、謝於叡等三人，通過五國立校系一階。

建臺高中觀察學生選擇校系，發現以傳統大學及就業機會為主要考量，選系不選校的情況明顯，尤其是需要考專業證照的校系，如醫學、藥學、建築、法律、會計等最受青睞。

國立竹南高中六十二級分魏浚益，通過台師大、清大特教系、彰師大企管系、會計系及中正經濟系；熱愛運動的李治緯，通過台師大、清華、高師大、彰師大及國體大的體育相關學系。

國立苑裡高中共通過五百八十九校系，國立大學有五十四人次。其中賴建傑立志攻讀數學系，通過成大、中央、高師大、彰師大數學系等校系一階。

國立竹南高中統計，有超過八成申請的學生通過一階。

國立苗栗高中，共二百六十六人通過一階，其中國立大學六十七人次，有四人同時通過四國立校系。