〈北部〉蘇彧玄、鄭群叡 大學申請一階台大五冠王

2018-03-29

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕大學入學個人申請第一階段甄選結果昨天公布，新竹地區明星高中表現亮眼，其中新竹科學園區實驗中學蘇彧玄及新竹高中鄭群叡申請台大五個系全都通過；新竹女中滿級分學生方星懿申請台大等五校醫學系及一校牙醫系都過關。

竹女方星懿 通過5醫學系及1牙醫系

實驗中學共申請八百六十個系，有五百廿八個系通過，其中台大一百廿七人次、清大一百一十一人次、交大一○一人次，除蘇彧玄通過台大五系一階，另九名滿級分學生都通過六校系一階，大多申請台大、清大或交大及醫學院醫學系。

蘇彧玄學測考七十四級分，通過台大經濟、會計、財務金融、國際企業及資訊管理等五系一階，對投資理財有興趣的他還購買基金，希望就讀財務金融系。

新竹高中通過一階，台大有九十八人次、清大一百六十六人次、交大一百一十人次、醫學系有八人次。

其中鄭群叡是數資班學生，學測成績七十四級分，通過台大經濟、財務金融、國際企業、資訊管理學系與工商管理系科技管理組，另通過交大工業工程與管理學系一階。

他說，父親在銀行上班，從小聽到很多理財投資相關資訊，會以台大財務金融系為第一志願。

新竹女中有四百六十三人申請兩千五百卅三校系、通過一千兩百四十一校系，通過率四十九％。其中台大六十二人次、清大一百五十三人次、交大五十六人次，醫學系有八人次，包括台大醫學系、陽明醫學系；有八成多通過國立校系。

其中滿級分學生方星懿立志從醫，申請台大等五校醫學系及一校牙醫系都通過一階。

新竹縣忠信學校學生林佑凌，高一即通過全民英檢中高級，申請台大護理學系等五校六系，都通過一階，她也錄取香港理工大學商學院，目前正在申請全額獎學金。

國立竹北高中有九人通過六校系一階，十四人通過五國立校系一階。