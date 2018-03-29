〈北部〉苗縣YouBike建置動土 9月底完成

2018-03-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗鄉親引頸期盼的公共自行車租賃系統建置案，昨天於竹南火車站舉行聯合動土儀式，預計將於九月底於苗栗市、頭份市、竹南鎮建置卅個據點，方便學生及上班族環保方便的通勤新選擇。因苗縣公共自行車租賃系統與雙北、桃園、新竹、台中、彰化等地同樣為YouBike，因此可跨區借還車，尤其更活絡可竹、苗間的交通、休閒網絡。

3鎮市設30據點 可跨區借還車

苗栗縣公共自行車租賃系統建置案由微笑單車公司YouBike得標，去年十一月與苗縣府締結七年建置營運合約，於苗栗、頭份、竹南等人口密集區，各建置十個租賃站點；縣府投入八千七百萬元環保基金，預計六月底前完成第一階段十個站點，九月底完成建置卅站，共可提供一千兩百輛公共自行車。

6月底前完成第一階段10站點

苗栗縣內缺乏交通輔助系統，使得許多通勤族都必須機車代步往返各車站間，且現有公車班距過長，也不敷需求；微笑單車公司總經理何友仁表示，經評估建置公共自行車系統後，可串聯民眾第一及最後一哩路，解決尷尬距離的交通移動需求，有利提升人口密集區的公共交通運輸靈活度。

苗栗縣長徐耀昌於出席動土典禮時表示，公共自行車建置完成後，除可提供三市鎮的學生及上班族方便通勤工具，而遊客來到苗栗也能善加利用，以節能的綠色運輸工具往返各個景點，落實低碳旅遊，搭配未來三義增設的舊山線鐵道自行車，將大大提升縣內觀光的交通品質。

因苗縣租賃系統與雙北、桃園、新竹、台中、彰化等地同步；縣府工務處處長趙清榮說，單車皆為捷安特出廠，具三段式變速，未來民眾只要持具悠遊卡功能的卡片註冊登記即可租用，於各縣市站點皆可借還車，費率會參考雙北、桃園的計費方式再做審議，若跨縣市還車則須加收手續費，確切計費方式將於正式營運前公布。