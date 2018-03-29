〈北部〉台灣好行繪本主題公車 ㄚ桃、園哥陪暢遊

2018-03-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局拚觀光，將台灣好行公車慈湖、小烏來及親子樂園線，依特色各設計一輛繪本主題車，並有桃園市吉祥物丫桃、園哥大型公仔陪伴遊客一路暢玩，小朋友們看到可愛的丫桃、園哥，直呼：「好可愛！」爭搶著要坐在他們旁邊（見圖，觀旅局提供）。

市府秘書長李憲明昨天主持彩繪公車亮相記者會表示，桃園台灣好行今年導入文創，推出「丫桃、園哥夢幻桃花源」主題，結合路線特色景點的六款不同繪本明信片讓遊客收藏，活動期間三月卅一日起至四月卅日，民眾可憑台灣好行一日搭乘券，在桃園火車站或中壢火車站服務中心兌換，另加碼贈送限量雷雕杯墊組。

李憲明指出，「五○一慈湖線」平日、假日都行駛，一日券票價一百元、「五○二小烏來線」國定例假日行駛，一日券票價一百五十元、「五○三親子樂園線」國定例假日行駛，一日券票價一百元。

觀旅局觀光管理科長李復華表示，活動期間憑慈湖線一日券，可享後慈湖入園優待票五十元，且免預先網路申請即可參觀；天空步道、天空繩橋及新溪口吊橋等景點，每參觀梯次保留十名給持小烏來線一日券旅客，免網路登記並享優待票價。詳細資訊、發車時間可查詢桃園市政府觀光導覽網（https://travel.tycg.gov.tw）。