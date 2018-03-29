〈北部〉大學申請一階 武陵3生醫學系全壘打

2018-03-29

〔記者李容萍、陳昀／桃園報導〕大學個人申請入學昨公布第一階段通過名單，武陵高中游允箴、蔣承瑋為台大五冠王，同校胡開如、傅湛馨、莊朝鈞通過六校醫學系；復旦高中黃耀緯、劉亞亭也是台大五冠王，同校江珊通過五個醫學系。

蔣承瑋表示，未能如願當選國際化學奧林匹亞選拔國手後，轉向申請台大電機、物理、機械、化工、材料；游允箴因媽媽有化工背景，自己做筆記時會畫圖、做表格幫助理解，通過台大電機、機械、財經、工商管理、會計及交大電機。

胡開如從小就不怕血腥，喜歡看手術影片，通過台大、陽明、長庚、北醫、成大、高醫醫學系；許博深通過台大、成大、陽明、北醫、長庚醫學系及陽明牙醫，得知急診很缺人，未來想要往急診科發展。

六和高中普通科邵宥豪從六歲起學鋼琴，憑著對音樂的執著及熱情，通過清大、高師大、台藝大、東吳、台北教育大學、台北市立大學音樂系；同校籃球隊員戴邦廷喜歡運動，下課就到健身房報到，通過台師大、清大、高師大、台北教育大學、台北市立大學、台灣體育大學體育系。

育達高中雙胞胎姊姊李瑞嘉通過高醫大、陽明、馬偕、金門大學護理學系，立志當護理師；同班的妹妹李瑞安學測英文成績頂標，已透過繁星推薦錄取高師大英語系；也同班的陳宥霆因家庭變故，父母相繼離家，他和弟妹由奶奶拉拔養大，他國中時愛玩成績不理想，高一時心疼奶奶撿回收出車禍腳受傷，雖沒錢補習、買參考書，仍苦讀拚出全班第一名，這次通過四校一階，為減輕奶奶的負擔，已報考國防理工學院。

治平高中學測七十四級分的王珮權，順利通過台大牙醫系一階；從小學習繪畫及雕塑的他，期許美學的概念應用在醫學上。