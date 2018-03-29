〈北部〉桃醫攜手百家診所 落實分級醫療

2018-03-29

全國首家醫院執行雁行專案

〔記者陳昀／桃園報導〕健保署北區業務組今年推出「雁行專案」，讓大醫院與地區醫院、社區診所合作，藉由雙向轉診、資源共享落實分級醫療，衛福部桃園醫院昨與桃園市九十八家社區型醫療機構簽約，是全國首家執行「雁行專案」的醫院。

健保署北區業務組組長林阿明指出，全台每日門診量高達一百萬件，民眾習慣到大醫院就醫，造成輕症病患負擔過重，也壓縮急重症患者醫療資源，因此分級醫療刻不容緩，才能讓所有人都獲得好的醫療照顧。

林阿明表示，「雁行專案」鼓勵地區醫院、社區診所、長照機構與大醫院合作，民眾可以在社區診所就近就醫，醫師也能依需求協助選擇科別，再轉診到大醫院，待病情穩定後，再轉回原診所就醫或觀察。

門診部分負擔降低 民眾受惠

他說，各院所也能資源共享，運用健保署的「健保醫療資訊雲端查詢系統」，了解病人過去抽血檢查、電腦斷層攝影（ＣＴ）、核磁共振造影（ＭＲＩ）、超音波和Ｘ光等檢驗資訊，降低重複檢查、用藥的風險，必要時還能由兩家不同院所的醫師「雙主治」共同治療；門診部分負擔費用透過轉診也會降低，醫學中心為四百二十元，經轉診者為一百七十元；區域醫院二百四十元，經轉診者一百元。

衛福部桃園醫院院長鄭舜平表示，院方結合桃園市八家地區醫院、六十二家診所、十三家居家護理所、十一家護理之家及四家長照機構組成照護團隊，這九十八家醫療機構會陸續掛上「合作院所」標誌讓民眾辨認。

據市府衛生局統計，桃園有三十五家地區醫院、一千五百二十一家診所、四十二家居家護理所、四十二家護理之家及六十八家長照機構。

林阿明指出，桃園醫院是全國首家執行「雁行專案」醫院，桃竹苗地區今年會陸續推動五隻「大雁」，分別為桃園市的桃園醫院、敏盛醫院、壢新醫院，新竹市馬偕醫院和苗栗縣為恭醫院。