〈北部〉「英勇女鄉長」許淑銀收賄發國難財 判8.5年

2018-03-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣議員許淑銀在二○一二年擔任秀林鄉長時，蘇拉颱風重創和仁、和中部落，第一時間挺進重災區，被前總統馬英九譽為「英勇女鄉長」，但事後卻利用發包災後重建款大發國難財，收受包商賄賂、回扣兩百一十五萬元，花蓮地方法院二○一五年依貪污罪判她九年徒刑，許不服上訴，花蓮高分院日前仍依貪污罪判刑八年六個月；許獲知後並未表態任何意見。

二○一二年八月蘇拉颱風重創花蓮秀林鄉和平村，其中三個村落遭土石流壓毀，當時鄉長許淑銀即時強制撤村，還因忙於救災累倒吊點滴；中央共分二階段撥款一千多萬元協助救災，但她卻明知鄉民代表王金福非合格營建廠商，竟內定由王男借牌承包合計一千五百多萬元的搶修工程，再由王交付工程款約一成賄賂合計一百五十五萬元。

判決書指出，許淑銀還指示建設課代理課長吳俊宏，依限制性招標讓王金福順利得標，吳俊宏也從中收受賄款卅萬元，同年九月又給另名包商得標二件搶修工程合計六百三十多萬元，許淑銀同樣要求一成回扣「意思一下」，該名包商於是先準備卅萬元拿到「鄉長室」給許，但許嫌少後包商又補上卅萬元，合計六十萬元。

法務部調查局東部地區機動工作站隔年一月間接獲檢舉，在發動搜索前一天，許淑銀、吳俊宏兩人主動向檢方自首，許繳回賄款合計兩百四十五萬元，還比收受的回扣二百一十五萬元多溢繳卅萬元。

花蓮地方法院二○一五年依許淑銀收受賄賂、收取回扣兩罪，判處應執行九年徒刑，所收賄款、回扣合計二百一十五萬元沒收，許不服上訴；花蓮高分院二審法官考量許未婚、目前擔任縣議員、經濟小康等生活狀況，犯後曾試圖串供隱瞞，至偵查中期以後才坦承犯行，並繳回相關賄款態度及犯罪動機、目的、手段等一切情狀，本月改判八年六個月，全案仍可上訴。