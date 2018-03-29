〈北部〉涉詐千萬健保費 國民黨花縣主委妻百萬交保

2018-03-29

涉未實際調劑 旗下藥師10萬交保

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏在花蓮市開設宏卿診所，其妻周淳卿為「宏卿藥局」負責人，旗下藥師涉嫌有未實際執行調劑業務，在偽造相關業務文書後詐領健保費，十二年來計約千萬元，花蓮地檢署廿七日晚間指揮調查局東部地區機動工作站前往搜索，傳喚周淳卿及郭姓藥師、邱姓護理長等人，訊後坦承犯行，分別以一百萬、十萬、十萬元交保候傳。

宏卿藥局被檢舉詐領藥事費12年

檢方指出，接獲線報，稱花蓮市宏卿藥局的藥師自二○○六年迄今，有未實際執行調劑業務，而偽造相關業務文書後，向中央健保署詐領「藥事服務費」等情事。檢調先向中央健保局調出其健保申請資料後，昨指揮調查局東部地區機動工作站搜索宏卿藥局。

檢察官傳喚宏卿藥局負責人兼藥師周淳卿、郭姓藥師、邱姓護理長及多名醫護人員進行查證，其中也包括鄒永宏被以關係人身分約談，周淳卿、郭姓藥師、邱姓護理長均坦承犯行，訊後分別以一百萬、十萬、十萬元交保候傳，鄒則無保請回。

一九四六年出生的鄒永宏，去年十月當選國民黨花蓮縣黨部主委，現為宏卿診所院長，也是花蓮縣醫師公會理事長，曾任署立台東醫院院長、署立花蓮醫院院長兼玉里醫院院長，二○○一年退休後致力地方醫療，二○一○年更獲行政院任命為第五屆省諮議員；二○一二年獲得花蓮縣醫師公會第五屆醫療奉獻獎。

花蓮市宏卿診所因是地方老字號診所，相當具有知名度，病患數很多，診所藥局涉詐領千萬健保費消息一出，立刻引起地方民眾譁然；鄒永宏無保請回後，已前往台北開會，並未對此作出回應。