〈北部〉五峰清泉竹屋攤販 抗議聲中拆了

2018-03-29

未經許可 長年佔用停車場營業

〔記者廖雪茹／五峰報導〕新竹縣五峰鄉清泉風景特定區的流動攤販，長年在停車場自行搭建竹屋營業，鄉公所認為未經許可設攤，經公告後，昨天在警力戒備下依道路交通管理處罰條例規定完成拆除，引發攤販抗議。

代鄉長：已在原民館設10攤位

五峰鄉代理鄉長江長彬表示，為維護清泉風景特定區整體環境，在縣府補助下，公所於原住民族館的文化區重新規劃十個攤位，並已甄選七個特色攤販；針對未甄選上的攤販，公所會辦理第二次甄選及其他安置措施，但攤商並未領情。

攤販掛布條抗議 與工人拉扯

昨天一早，五峰鄉公所秘書彭亮墨率隊執行拆除，五名仍在做生意的攤販頭綁抗議白布條，四周也懸掛「爭尊嚴、爭生存」、「張學良故居富麗，在地族人反被驅趕」等布條，吶喊「鄉長的心是鐵做的嗎？」抗議公所粗暴拆除攤位，怒吼要鄉長出面說明。有人激動得拉扯工人衣褲，哀求別再拆除，甚至有婦人氣到快昏倒。

清泉天主堂的丁松青神父出面緩頰，希望工人停手，大家冷靜一下；縣議員趙一先質疑五峰鄉公所為何急著拆除？決策過程是否周延？地方民眾是否高度期盼拆除攤販區？

攤販抱怨，在這裡陸續營業廿年了，好不容易盼到鄉公所設置攤販區，但甄選機制卻沒有納入他們，心裡當然很不服氣！也有攤販哽咽說，不能做生意，貸款怎麼付？未來如何賴以為生？

江長彬表示，五峰鄉市集管理要點經過代表會通過，甄選機制條件包括設籍五峰鄉半年以上、繳清積欠租金及水電費、計畫書具有產業特色等。

江長彬強調，他是官派，沒有選票壓力，政府在清泉風景特定區投資數億元，觀光效益屬於五峰鄉的公共財，不應只有桃山村享有。因此甄選開放全鄉四個村參與，第一次甄選上的七攤，有四攤為桃山村、二攤大隘村、一攤竹林村。