〈北部〉深澳電廠PM2.5污染評估差很大 鄭文燦：要釐清

2018-03-29

污染指數報告 興大是台電7倍

〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市政府委託中興大學對深澳燃煤電廠進行的PM2.5污染評估報告，桃園市污染比新北市還高，與台電的評估報告更相差七倍，對此，市長鄭文燦昨在議會答詢時表示，市府會釐清兩者的差異，若新北報告屬實，將反對興建深澳燃煤電廠，而林口電廠緊鄰蘆竹區，對桃園的威脅更大，市府也已委託工研院對其PM2.5的污染進行調查分析。

大潭電廠減排 第三機組已完成

鄭文燦表示，對桃園空污影響最大的電廠分別是深澳、林口及大潭，市府的立場是「深澳要監督、林口要重測、大潭要減量」；大潭電廠是桃園最大的電廠，燃氣機組雖無排放硫化物，但還是有氮化物，他上任後即要求大潭電廠排放減半，廠方目前已完成第三機組排放減半，其他五個機組也已編列八十六億元預算，將配合歲修進行減排工程。

林口電廠空污 另委工研院調查

鄭文燦說，林口電廠雖在新北市林口區海濱，但實際污染都在桃園，廠方目前給桃園市的回饋金明顯偏低，會要求台電提高回饋，另台電所做的PM2.5污染評估報告雖然在可接受範圍，但為求慎重，市府已委託工研院另行調查。

鄭文燦強調，深澳燃煤電廠環評過關後，他就要求台電必須針對被污染的桃園舉辦說明會，而台電、新北市政府的調查報告都是委託學術單位進行，為何差異這麼大，必須確實釐清。

台電對深澳燃煤電廠所做的PM2.5污染評估報告，新北指數最高為一．九三三μg/m3（每立方公尺微克）、桃園為○．九八九μg/m3、宜蘭為○；新北市政府委託中興大學環工系做的評估報告，新北為六．○七五μg/m3，桃園、宜蘭都比新北市還高，桃園為六．八七一μg/m3，達台電報告的七倍。