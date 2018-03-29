〈北部〉桃園航空城都計審定 109年第3季實質開發

2018-03-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在市議會進行施政報告表示，內政部都市計畫委員會已於三月廿七日審定航空城都市計畫，預計一○九年第三季可進入實質開發階段，市府將以航空城計畫搭配「前瞻基礎建設計畫」、「亞洲．矽谷計畫」，做為桃園市發展的三支箭，期盼在中央的支持下，「一箭一箭地完成」，讓航空城成為帶動桃園發展、台灣轉型的契機。

市議員黃景熙、蘇家明都對航空城的發展提出關切，希望負責招商的桃園航空城公司未來能引進航太、倉儲、物流、會展、綠能、雲端等低污染、高產值產業，帶動桃園產業發展。

鄭文燦說，市府對航空城審議秉持「尊重多數、保障少數、縮小面積、早日定案」的四大原則，因為不論贊成或反對者都為市民，各方意見都要尊重，尋求最大的共識，內政部審定的機場園區（蛋黃區）及附近地區（蛋白區）第一期徵收範圍為：第三跑道附近崙仔後聚落，面積共二五九八公頃，預計明年底通過環評，一○九年第一季完成區段徵收公告、第三季進入實質開發階段。

鄭文燦表示，航空城的開發，市府會先進行「區段徵收的範圍、配地比及地上物查估」，並與交通部密切聯繫，完善區段徵收準備工作。「第三跑道環評程序」會與區段徵收程序同步完成，讓時間表更精準，讓第三航廈及第三跑道的興建時程更明確。

「產業開發」部分，鄭文燦指出，航空城會設立產業專區、安置區等，並以與公共建設關聯性高者為優先開發原則，包含綠線捷運經過航空城計畫區，並會落實「先建後遷、離村不離鄉、一村一安置」原則，讓所有區域內居民能在更好的保障下，完成社區的重建，而原有產業若能保留就會就地保留，無法保留者則規劃移往產業專區或工業區。