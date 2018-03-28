〈北部〉彩繪60輛台灣號 台日童互寄珍藏

2018-03-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與觀光局駐大阪辦事處，昨舉辦「二○一八年臺日小學生彩繪列車交流活動」，頭城鎮梗枋國小師生以在地風情為主題，彩繪六十輛「Meet Colors!台灣號」立體電車模型，梗枋學生將與日本學童互寄作品珍藏，為台灣觀光推廣盡份心力。

臺灣與日本鐵路網共有三十二座同名車站，宜蘭鐵路幹線與日本山陽電車全線，由於皆為濱海鐵路，並擁有同名車站「龜山站」（亀山駅），民國一○三年十二月二十二日締結為姊妹鐵道。

交通部觀光局去年以「發現繽紛臺灣」為概念，與日本山陽電鐵共同推出首輛「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車將台灣美食、購物、樂活等多元旅遊魅力，塗裝彩繪於列車外觀及車廂內門板，讓日本乘客搭上彩繪列車，就可感受台灣美麗風情。

今年六月，彩繪列車將啟航屆滿一週年，台日除了繼續合作關係，並期待觀光推廣可以從小學生開始生根；東北角風景區管理處昨與觀光局駐大阪辦事處共同舉辦「臺日小學生彩繪列車交流活動」，梗枋國小六十名師生以宜蘭、龜山島風光為題，彩繪六十輛「台灣號」紙版列車。

日本也舉辦相同活動，以兵庫縣、姬路等山陽地區風光彩繪主題，兩地小學生的作品將互相寄給對方保存，台灣學生作品六月將於山陽電車站公開展示。