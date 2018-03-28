〈北部〉羅東鎮代會主席補選同票 國民黨何建東中籤

2018-03-28

原主席病逝 代表會昨補選

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮民代表會主席補選，國民黨何建東對決民進黨李錫欽，民進黨鎮代許俊仁票投何建東，雙方形成六比六，經過兩輪投票仍平手，最終上演PK戰，何建東率先抽籤幸運抽中，隨即宣誓走馬上任。民進黨宜蘭縣黨部表示，尊重許俊仁的決定，一切依黨紀處理。

原羅東鎮代會主席楊振益上個月十二日病逝，鎮代會週一召開臨時會，決議在昨天辦理補選；由於羅東鎮長林姿妙獲國民黨提名參選下屆宜蘭縣長，新任主席人選引起藍綠陣營角力。

「抽籤PK！」羅東鎮代會現有十二席鎮代，何建東力拚李錫欽，選前評估勢均力敵，歷經兩輪投票仍無法分出勝負；依地方自治法規定辦理抽籤，何建東一抽就中，讓對手飲恨。

許俊仁相挺 「不畏派系黨紀」

民進黨在羅東鎮代會主席補選敗北，許俊仁票投何建東，成為左右選局關鍵一票；許俊仁選後發表「選擇公平道義，不畏派系黨紀」聲明，指自己與何建東有多年同事情誼，他的提案常獲何鼎力支持，這次補選決兩肋插刀情義相挺。

許俊仁又說，羅東鎮代會去年九月審議歪仔歪田園藝廊預算，民進黨同志表決時跑票，黨團陳情民進黨宜蘭縣黨部建議停權，黨部評議委員未受理，跑票者又獲提名參選議員，黨紀蕩然無存，綜合這兩項理由，他從此要走自己的路。

縣黨部尊重 蒐證依黨紀處理

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財回應，尊重許俊仁的決定，蒐集相關事證後依黨紀處理；縣黨部指出，上個月發文給羅東鎮代會黨團，有關主席補選，要求黨籍鎮代必須遵照黨團決議產生的人選或方案，採取一致性投票，否則將對違紀者做出除名處分。

新科主席何建東四十九歲，勤益工專二年制化工科畢業，曾任宜蘭縣政府縣長室專員、立委林建榮羅東服務處主任，連當兩屆羅東鎮代，他承諾主持議事維持中立、肩負羅東鎮公所及鎮代會溝通橋樑，全力爭取羅東鎮民權益。