〈北部〉台灣玉在花蓮 史前玉器展開幕

2018-03-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四千多年前台灣花蓮的史前人類，就已是了不起的航海貿易家，坐著小舟把花蓮生產的玉器帶到東南亞各國交易，最遠還航行到距離台灣三千多公里的泰國南部的Khao Sam Kaeo遺址交易！花蓮縣文化局委託成大考古學研究所教授劉益昌團隊進行研究，考古成果昨天在花蓮市展出！

展出荖山遺址人獸形玉玦等玉器

「玉石流轉—花蓮史前玉器使用、源流與製作」特展，昨起到五月廿七日在花蓮美崙溪畔日式宿舍展出，昨天上午開幕，現場展出多件花蓮出土的史前玉器、加工工具，包括秀林鄉荖山遺址珍貴的「人獸形玉玦」。

主持委託研究案的國立成功大學考古學研究所教授劉益昌說，台灣玉最早被發現可從一九二九年，日本博物學家鹿野忠雄在花蓮萬榮鄉支亞干部落，發現史前玉器的製造場所，並於二戰前後一九四○年發表論文，顯示花蓮支亞干遺址是「東南亞最大的玉器製造工場」；中研院則直到一九九八年才針對支亞干遺址進行第一次考古試掘。

考古學家發現其他玉器加工場地

劉益昌說，過去研究原以為，台灣玉只有支亞干遺址一處大型玉石加工場地，但近年陸續有新發現。劉益昌說，除了支亞干遺址外，在秀林鄉重光、荖山、花蓮市上美崙、壽豐鄉月眉，乃至花蓮市花崗國中重建校舍時，挖到的花岡山遺址，都發現不同年代、時期的史前製玉的遺址，發掘出大量的玉器工具、成品及半成品，可見花蓮的史前玉器加工不僅僅是支亞干遺址一個點，而是眾多加工場形成的群聚。

他說，從五千年前一直到一千六百多年前，橫跨長達三千多年時間，花蓮所生產的玉器除了自用、與台灣南部的卑南文化、十三行文化等史前人類交易，還能外銷東南亞各國，花蓮一直是東南亞玉器貿易的中心。

劉益昌說，有趣的是，在台東卑南遺址挖出的陪葬玉器，加工都比較簡易，反而花蓮出土的玉器精緻，玉見比較厚、且剖面還有琢磨圓潤，顯示「比較好的玉器留著自用」。

文化局長陳淑美說，花蓮出產的台灣玉源遠流長，去年起委託成大劉益昌教授團隊執行「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究」計畫，歷經一年多調查及發掘，藉由展覽來說明成果，希望讓更多人認識台灣玉這項「花蓮人的文化驕傲」。