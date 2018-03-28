〈北部〉（苗栗）竹南天然氣帳單暴貴 業者︰這期多18天

2018-03-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮許多居民反映，近期陸續收到一、二月份天然氣帳單，發現收費較前期暴漲，質疑供氣商作業有問題。但業者喊冤，稱是因一、二月寒流來襲，天然氣用量大幅增加，再加上適逢春節，計算天數增加，才導致費用增加。苗栗縣政府則發函要求業者針對疑慮對用戶說明。

費用暴增2倍 民眾問號多

近期有竹南鎮民於臉書「竹南大小事」貼文表示，家中天然氣僅供洗澡使用，但卻要一千多元，還有鎮民反映本期收到帳單發現費用竟比上期暴增兩倍，「快要比電費還貴了。」質疑供氣商竹建瓦斯公司計費方式黑箱、抄表作業有疏失。

竹建瓦斯則澄清，目前天然氣每立方公尺單價十三．四五元，是依據中國石油公告價格並報請縣府，經經濟部核定，收費標準全依照「天然氣事業法」，未私自調高價格，且採取單一費率，依照用戶實際使用度數計價，標準統一透明。

冷冬又逢春節 使用量大增

而關於民眾反映本期價格飆漲，業者解釋，因今年一、二月氣溫極寒，再加上冬季低水壓影響，使得天然氣用量增加；另外因適逢農曆春節，導致抄表作業延後，因此總天數較前期增加十八天。用量增加及計算日數較多，費用也較前期高。

另遭質疑抄表作業有疏失；竹建瓦斯表示，抄表人員皆按照既定流程持微電腦表到現場抄表，並無委外，系統也無遭入侵情形。民眾對度數有疑慮可拍照反映，若確有錯誤會退費。

竹建瓦斯近期已主動查訪五十六戶有異議用戶，檢查後發現五戶為室內管漏氣，其餘均正常使用，並經溝通後也取得用戶認同，若仍有用戶對氣費有疑慮，也將持續派員前往檢查並說明原因。

竹建瓦斯公司已設FB粉絲專頁「竹建瓦斯股份有限公司」，營業時間提供專案服務窗口，電話：（037）462-871＃2。倘有天然氣使用或計費相關問題，請說明並留下用戶資料，公司會立即派員前往檢查服務，並向用戶解釋原因。