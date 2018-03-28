〈北部〉桃園禮儀師僅32位 民代促大專院校開殯葬課

2018-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕全國禮儀師共有八百多位，以台北市二二○位最多，桃園市只有卅二位，是六都之末，市議員謝彰文昨在民政局工作報告時表示，禮儀師要修滿殯葬專業課程廿學分，但桃園十幾所大專院校都沒有開設殯葬課程，是桃園禮儀師人數偏少主因，希望市府協調開設。

民政局將協調開設學分班

民政局長湯蕙禎說，學校開設殯葬課程，至少要有十五位學員，將輔導學校開設；針對好日子火化爐不夠用，目前獎勵死亡七日內不看日子火化免費，也會在桃園、中壢設置生命園區，一舉解決禮廳、火化爐不足。

謝彰文說，禮儀師證照申請必須領有喪禮服務職類乙級以上技術士證、修畢專科以上學校殯葬專業課程廿學分、從事殯葬禮儀服務工作兩年以上，六都禮儀師以台北市二二○位最多、新北市八十、高雄市七十一、台中市六十七、台南市卅五位，桃園市最少、只有卅二位，主因是桃園市大專院校未提供殯葬相關課程，讓有志者必須至外縣市就讀，非常不方便。

另，市議員劉曾玉春抱怨，中壢殯儀館的禮廳只有一間稍大能容納七、八十人，其他都只能容納廿多人；市議員葉明月認為，中壢殯儀館聯外道路非常狹窄，只要好日子就會大塞車；市議員范綱祥則說，桃園殯儀館的空氣品質非常差、PM2.5超標，市府應定期檢測並公布結果。

劉茂群等多位議員也提到，中壢、桃園共有十四座火化爐，每年約火化一萬一千具遺體，因火化爐不足造成火化塞車，甚至好日子排不到位置，令喪家抱怨不已。