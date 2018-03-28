〈北部〉單身青年租金補貼 1年最高24000元

2018-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府首度開辦青年租金補貼，廿九日起受理申請，凡廿歲到四十歲、設籍桃園市的單身青年，符合相關條件者都可提出申請，補助每月二千元、最長十二個月，一年最高可獲二萬四千元補助，意者可上「桃園市住宅補貼服務網」查詢，或電洽：329-8600轉101~118。

市府住宅發展處代理處長莊敬權表示，中央現行的租金補貼政策，規定必須年滿廿歲、有配偶與直系血親設於同一戶籍等三個條件才能申請，若父母均已死亡，戶籍內有未滿廿歲或已滿廿歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力的兄弟姊妹需要照顧者亦符合，但單身者則需年滿四十歲才能申請補貼。

莊敬權說，中央的租金補貼政策將未滿四十歲的單身青年排除，市府推動「青年租金補貼」，就是要補不足之處，也是全國首創，將於廿九日起至五月卅一日開放受理申請。

青年租金補貼除設定廿歲以上、未滿四十歲設籍桃園市的單身青年，申請條件也較現行中央租金補貼政策還寬，例如，中央租金補貼規定家庭人均月收入為二萬○五三八元以下、家庭年收入為七十二萬元以下，市府的青年租金補貼放寬至人均月收入四萬七九二二元以下、家庭年收入一二○萬元以下。

莊敬權說，青年租金補貼初期編列一千二百萬元預算，提供五百個名額，若申請名額超過，會以追加預算方式補足。而符合前述條件者，只要在桃園市境內租賃合法建物，且同戶籍內家庭成員沒有自用住宅者即可申請，有意者可於廿九日起至「桃園市住宅補貼服務網」線上申請，或至住宅發展處臨櫃辦理。

中路二號社宅明年9月入住

在社會住宅方面，中路二號基地住宅將最先完工，可提供二一二戶，預計明年九月開放入住，明年一月公布申請辦法。住宅發展處指出，社宅申請資格會比青年租金補貼還寬鬆，維持每人每月平均收入四萬七九二二元以下，取消家庭收入規定，且在桃園就學、就業的青年也可申請，擁有自用住宅者只要距離桃園市一定範圍外也可申請，租金則是市價的八折，低收入戶等政策戶六折。