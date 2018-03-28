〈北部〉宜蘭綠博週六登場 持國道客運票根免費入園

2018-03-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會將於卅一日登場，今年祭出車票加門票雙優惠，凡搭國道客運、火車到冬山鄉，憑票根享免費入園；另，綠博期間，利用交通部APP「UMAJI」購票，搭乘國道客運到宜蘭，不分下車地點均可享八五折優惠，綠博門票可打九折。

綠色博覽會將持續至五月十三日，為衝刺綠博人潮，宜蘭縣政府昨在冬山火車站宣布優惠措施，結合宜蘭縣觀光業者祭出「憑綠博票，宜蘭玩到底」。除大眾運輸優惠，綠博期間，武荖坑風景區免費入園；憑綠博票根，合作的飯店、民宿六折優惠，其他觀光工廠、名產店也分別祭出折扣。

縣府農業處長游憲廷說，今年綠博與台鐵、四家國道客運業者合作，民眾搭火車至冬山火車站下車，或搭國道客運至生態綠舟站，持當日或前一天票根可享免費入園，六十五歲長者及七歲以下幼童，也可享免費入園。

交通部開發預約旅行APP「UMAJI」也推出「綠博專區」。交通部科技顧問室主任王穆衡說，綠博期間，民眾透過「UMAJI」購票，台北、宜蘭四條國道路線均可享八五折優惠，購買綠博門票可享九折優惠。

今年綠博主題「實踐綠行動」，主打無塑、愛地球；游憲廷說，綠博邁入十九歲，園區商家不提供塑膠紙碗、吸管等一次性餐具，目標減少三成以上塑膠垃圾，全區無塑宛如不可能任務，但若能做得好，一定能成為全台創舉！