〈北部〉清明連假迎車潮 宜縣府：蘇花改大考驗

2018-03-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕清明連續假期從四月四日到八日長達五天連假，適逢宜蘭綠色博覽會舉辦，以及春節因花蓮震災打退堂鼓的遊客，可能在清明假期湧入東部，宜蘭縣府昨提出疏運計畫與車流量評估，除國道客運提供優惠，鐵路也加開列車輸運。縣府建設處更預估，蘇花改車流量一定比春節多，這次才是真正的考驗。

建設處估國5上看7萬輛車次

縣府建設處表示，今年清明連假國道五號車流量上看七萬輛車次，往年清明連假車流僅次於春節，通常前兩天南下車流量最大，後兩天北上車流量較多，因應這次連假，四日到六日上午七點到十二點，國五實施南下高乘載管制， 七、八日下午三點到八點北上高乘載管制。

為紓解遊客與返鄉掃墓車流，建設處指出，連假前兩周的例假日，三月廿四、廿五日和四月一日，國道五號通行費八折收費，連假期間零點到清晨五點全線雙向暫停收費，宜蘭、頭城北上路段機動開放行駛路肩，並視主線交通狀況採取管制措施。

國5接蘇花改 防蘇澳塞祭分流

連假期間最受關注的是國五銜接蘇花改路段，因車流需經過蘇澳街區，是否會造成大塞車？讓人憂心。縣府建設處表示，將以「大小型車分流」疏導，小型車疏導路線，南下部分引導走馬賽路經新馬陸橋接台九線到蘇花改，北上則是引導行駛到海安西路上蘇澳交流道，大型車引導走馬賽路接台二線蘇濱路銜接蘇花改。

鐵路方面，連假五天期間每天加開三班樹林、花蓮對號區間快車，往返共三十列次，提供台北端、宜蘭端一百元票價優惠，乘客可選擇在樹林、板橋、台北或松山上車，抵達礁溪、宜蘭、羅東、冬山；台北端到花蓮端則是兩百元優惠票價。

縣府指出，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，連假期間國道客運享有八五折優惠，持電子票卡搭車還能享有宜蘭市區公車一段票免費，並持續試辦捷運三重站往返羅東站、市府轉運站到傳藝中心、板橋轉運站往返羅東三條對開的臨時國道客運路線。