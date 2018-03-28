〈北部〉（苗栗）頭份中華路拓寬 5月拆違建

2018-03-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市自強路銜接中華路至顯會路口，北上車道旁有十二筆國有土地，長期遭路旁商家增蓋違建佔用，影響交通安全與順暢。公路總局與苗栗縣政府經多次會商後，已由公路總局完成中華路拓寬工程計畫，預計五月動工，苗縣府則配合拆除路旁違建，可望增設一車道及人行步道，改善交通亂象。

中華路為頭份市區南北重要幹道，也為通往中山高速公路的聯絡道路，目前在自強路、顯會路口路段為雙向四線道，但每逢上下班時段，北上路段經常湧入大量車潮，再加上路邊違停、違建占用，使得塞車嚴重，地方怨言不斷。過去縣府及公路總局則因拆除違建問題意見相左，以致問題遲未改善。

去年底，立法委員徐志榮國會辦公室召開協調會，協議由公路總局工務段增設汽車道及人行道；苗栗縣政府工商處則配合進行拆除。目前公路總局已完成道路設計規劃，擬將該路段向外拓寬三至十二公尺，預計五月動工。

縣府工商發展處長黃智群表示，該工程將分為三階段進行，縣府將配合工程同步針對路邊約卅戶違建斷水、斷電及牆面破壞性拆除，拆除前皆會先通知店家；但黃智群也呼籲，違建店家能提前自行拆除，以免損失更大。

公路總局苗栗工務段長陳禎康說，整體工程設計已完成，初估花費約一千兩百萬元，工期約半年，施工期間會與頭份警方協調維持秩序，盡量將對交通及附近店家的影響降至最低。