〈北部〉擋路20多年 竹北縣政13路口鐵皮屋拆了

2018-03-28

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市縣政十三路通往福興路的路口瓶頸，終於有解！

經民間資產公司溝通，路口鐵皮屋地主同意將地賣給建商容積移轉，昨天雇用挖土機拆除剷平，解決拖延廿多年的棘手問題，地方期待加快作業腳步，讓市公所早日拓寬道路。

竹北市長何淦銘表示，此路口影響交通甚大，務必優先協助建商申請容積移轉，但在移轉程序完成前，將請建商同意提供用地，讓市公所先將僅約七公尺寬的路口拓寬為約十二公尺。

竹北市斗崙里長鄭建村表示，民國七十年間政府辦理第一期區段徵收，當時為避免地主抗爭，採建地原地保留的做法，以致衍生後遺症，多條計畫道路因地主不同意被徵收用地而出現瓶頸。

鄭建村說，計畫道路縣政十三路設計十五公尺寬，但因路口轉角的一棟鐵皮屋，寬敞道路突然縮減一半，不僅會車困難，且因視線死角發生多次擦撞事故。

尤其台科大都市計畫開發後，該十字路口在尖峰時段車流量大，威脅行車安全並造成塞車，用路人深感無奈！民意代表多次提案要求改善，市公所為解決問題，曾與地主協議價購，但協議不成。

資產管理公司專員劉昌穆說，歷經兩年多的溝通，終獲地主同意售地，面積約二十二坪，提供建商容積移轉。地主已搬走屋內財物，昨天雇用挖土機拆除鐵皮屋，預計今天將拆除完畢。