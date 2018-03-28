〈北部〉懸宕27年 竹市公道三都計變更案拍板

2018-03-28

內政部通過市府的直線方案

〔記者洪美秀／竹市報導〕懸宕廿七年，新竹市公道三新闢道路都市計畫變更案，昨天終於經內政部都市計畫委員會最終審議，通過市府提出的直線方案以兼顧交通安全與拆遷戶權益。

市府表示，公道三新闢道路除了建構新竹市安全的外環道路，發揮交通功能，也有助於均衡城市發展，後續將啟動安置計畫及拆遷補償。

公道三新闢道路從民國八十年就列入計畫，歷經童勝男、蔡仁堅、林政則及許明財等市長，都未能闢建成功，直到現任市長林智堅三年多前上任後，提出市價徵收及安置計畫並展開家戶拜訪後，將這項都市計畫案從市都委會送到內政部都委會審議，內政部為此召開都市計畫聽證會，由市府與贊成、反對等三方充分論述與溝通，昨天拍板定案，通過由市府提出的直線方案。

近10億元徵地 換地或市價徵收

公道三新闢道路將銜接竹光路與景觀大道，總長五百六十公尺，寬卅公尺，道路工程費約二．七四億元，徵收及補償費約九．七六億元，總計約十二．五億元。市府提出的直線方案，有兩百零二名地主及七十六戶住家，受規劃路線影響，市府經半年家戶拜訪，並提出安置計畫，包括「以地換地」，在現址旁的土地由市府購地後再配回給住戶重蓋房子或採市價徵收方式補償，獲得九成以上同意支持。

不過，仍有六戶居民不同意徵收及拆遷房子，並提出繞彎道的方案，經市都委會及內政部都委會相關審議及討論，考量交通安全及住戶權益，最後審議通過市府所提的直線方案，也讓公道三都市計畫變更案終於塵埃落定。

市長林智堅表示，他上任後提出「一環二線三網」的交通建設計畫，公道三就是其中一環市區外環道路，開通後除可成為新竹市台一線重要的替代道路，更可連接西區、北區與香山區，市府將加速啟動購地等後續作業。