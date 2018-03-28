〈北部〉中壢龍岡路拓寬 釘子戶遭強拆

2018-03-28

〔記者李容萍／中壢報導〕市府工務局進行「中壢區龍岡路（龍岡路三段卅七巷至龍慈路）拓寬工程」用地徵收，去年底完成公告，補償費已於一月三日完成發放，土地所有權人需於三月二日前將地上改良物遷移，但仍有一拆遷戶不願自行拆除，更在屋內放置近十支瓦斯筒抗爭；工務局昨在警、消戒護下執行強制拆除，錢姓住戶也被「請」到派出所喝茶，今晚前可完成拆除廢棄物清運。

強制拆除過程中，錢姓住戶不斷抱怨，配合龍岡路拓寬，自家邊間透天厝會被多拆兩公尺，造成房屋面積減少，市府卻不肯多付補償金，讓他大為光火。錢姓住戶在房屋外噴漆、掛起抗議布條，更大罵桃園市政府違憲，甚至在屋內放置十支瓦斯筒抗爭。

警、消人員昨配合工務單位到場，很快就將瓦斯筒搬到屋外，錢姓住戶也被帶往派出所泡茶、聊天，他於一點卅分返家時，房屋大半已被拆除。

工務局指出，龍岡路第二期（龍岡路三段卅七巷至龍慈路）拓寬工程，有部分拆遷戶組成自救會提出路面寬度從卅公尺縮減為廿四公尺的意見，但此訴求與都市計畫規定不符。

第二期工程路段長度為八一二公尺，工程費一億七二一九萬餘元，用地徵收費高達十三億元，將拓寬為卅公尺道路，雙向共四車道，兩旁各設置人行道，預計明年八月完工後，可有效紓解龍岡地區通往中壢市區的交通壅塞情況。