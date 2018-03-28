〈北部〉人行環境障礙多 桃園考評6都墊底

2018-03-28

市府改善策略下月實施

〔記者陳昀／桃園報導〕行人走路像進行障礙賽！內政部營建署公布「一○六年道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，桃園整體成績在六都雖擺脫連兩年墊底、獲得優等，但「市區道路與人行環境」仍是墊底且嚴重落後；市府工務局長黃治峯表示，人行道不足、騎樓被佔用情況普遍，市府已擬定「桃園市人行道設置準則」，最快下個月發布實施，將統一規定人行道設施設置位置，並劃設簡易標線型人行道，讓人行環境更為友善。

人行道設施位置將統一

營建署去年派員到桃園、八德、龍潭、蘆竹、中壢等區現地考核，桃園市在道路養護、交通工程都拿到高分，整體成績為六都第三名，但「市區道路與人行環境」依然墊底，尤其在人行道普及率、人行環境無障礙設施落後。

桃園市肢體傷殘協進會總幹事蘇渝琇說，在桃園市行走經常面臨騎樓高低不連貫，攤販、機車等阻礙行人動線，市府先前對桃園區中正路等路段推動「騎樓整平計畫」確實有改變，但通行品質的改善有限，加上許多人行道上還有不少路樹、變電箱等障礙，身障者與一般路人經常被迫與汽機車爭道。

黃治峯指出，桃園市的道路寬度不足，加上車流量大，設置人行道需審慎評估，而「騎樓整平計畫」受限於「公用、私權」，所有權人普遍配合意願低，為避免造成反效果，仍以輔導為主。

劃設簡易標線型人行道

黃治峯說，市府擬定「桃園市人行道設置準則」，主要變革為劃設標線型人行道，因其所用路寬可比一般人行道窄、施作也比較快，劃設後能保障民眾行走安全；在人行道部分，植栽、變電箱等設施會規定集中設置或統一方向，避免形成Ｓ型阻礙通行，另會設置路緣緩坡，從任何方向進入人行道都不會有高低差。

市警局交通警察大隊執法組長陳國煌表示，佔用騎樓、人行道的汽車、機車分別可罰九百元、六百元，標線型人行道也適用，設置後將針對市區違規者加強取締。