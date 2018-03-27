〈北部〉花蓮果菜市場防弊 4月起拍價即時顯示

2018-03-27

成交價公開透明 同步連線

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣蔬菜運銷合作社附設果菜市場曾發生人工拍賣記帳疏失遭檢察官起訴，市場決定變革導入電腦即時顯示，讓拍賣價格同步連線，現場承銷人可馬上看到公開透明成交價。理事主席李順德說，電腦化之後，拍賣員直接在小電腦輸入成交價，立即上傳資訊畫面，現場所有人都看的到，過程更公開、透明。

李順德說，過去拍賣農民農作物的流程，是由合作社業務課人員先檢驗重量後，填寫「領款牌」及「三聯清單」，領款牌交給農民，三聯清單連同蔬果送到拍賣場公開競價拍賣，由俗稱「糶手」（糶，唸「跳」）的拍賣員依當日行情喊價，看到承銷人出價成功後，用人工填寫價格，並蓋上得標者承銷人的印章；等到蔬果拍賣結束後，購買方承銷人依成交價向合作社交付拍賣款項，農民則持領款牌向合作社領取拍出款項。

去年初，發生有承辦人員將人工填寫的三聯清單掉包，從中賺取差價的弊端，遭花蓮地檢署調查，並起訴三名業務承辦人員。李順德說，為了讓拍賣過程更透明與公開，去年向縣府農業處爭取資訊化設備改善計畫，除了去年十月上路的台灣農產品生產追溯（QR Code），所有進入果菜市場拍賣的蔬果都要有上游生產端QR Code，建置完整追溯供應鏈，今年更進一步讓拍賣過程電腦化，交易即時價格可顯示在市場四周的螢幕上。

流程不變 成交價輸入電腦顯示

合作社經理潘文賢說，拍賣流程與過去並無太大的改變，仍由糶手由低價喊到高價，然後看承銷人比的出價手勢，價高者得，只是得標後，過去承銷人的印章現改為感應器，丟給糶手用小電腦記錄後，然後輸入成交價格，這時賣場四周螢幕就可馬上顯示該筆成交價格、數量、得標者等資訊，目前正熟悉系統運作中，仍由主拍賣手用人工記錄，旁邊營業員聽到成交價格後輸入小電腦，預計四月正式上路。

花蓮縣蔬菜運銷合作社是是全台目前僅存以「糶手」為拍賣媒介的果菜市場，糶手要面對近百名承銷人，要眼觀四方，清楚看到每一個人擺出來的手勢，像連珠砲般快嘴唸出適合的價格，平均每三秒就結標一大簍的蔬菜，數量多時要拍賣一千簍，價格太高會賣不出去、價格太低會被農民抗議，決定市場的供需菜價僅在彈指間。