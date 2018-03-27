〈北部〉苦練多次摘冠 金岳國小舞出泰雅「原」味

2018-03-27

成軍20年 全校52學童逾半舞蹈隊員

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉金岳國小只有五十二名學生，學校泰雅舞蹈隊屢獲佳績，三至六年級學生利用每週三下午社團時間，齊聚校內體育館，從基本舞步到進階版的泰雅舞蹈，用歌聲、樂舞舞出泰雅精神與文化。

金岳國小屬偏鄉小校，學生全為泰雅族小朋友，廿年前，校方成立泰雅舞蹈隊，由老師莊志強領軍，年輕學子肩負起泰雅文化傳承重任，成軍以來是各項比賽常勝軍，被視為南澳鄉泰雅族文化發聲筒。

金岳國小校長莊秀娟說，校內學生在家中聽到長輩用族語交談，到校後看到學長姊用族語練唱、練舞，自然激起好奇心，吸引一、二年級學弟妹「偷看」、「偷學」，隊上廿八位成員，超過全校學生數的一半，難得的是全數自願參加。

現場演唱 舞碼以傳統歌謠、舞蹈為主

泰雅舞蹈隊所跳的舞碼以泰雅族傳統歌謠、舞蹈為主，從節奏、樂器到歌曲，均現場演唱，不用錄音帶，真實感、原汁原味表演節目，是金岳舞蹈隊最大特色。

舞蹈隊成立後，多次在全國原住民舞蹈比賽摘冠，也在原民會舉辦的「Ｅ起舞動」拿下首獎，不過，成功背後出自辛苦練習的結果。莊秀娟說，學生每天上午八點上課前先練習籃球，下午四點下課後赴風雨教室練舞，每週花費不少時間團練，培養出高水準的演唱實力。

莊秀娟說，舞蹈隊成立至今超過廿年，這段期間廣受好評，團員透過舞蹈演出，認識泰雅族文化之美，實現學校成立泰雅舞蹈隊的初衷。