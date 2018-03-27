〈北部〉西湖柚花飄香 週六辦藝術節

2018-03-27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉為全縣最大柚子產區，西湖鄉公所將於三十一日到四月一日舉辦「柚花藝術節」活動，今年安排老頭擺闖關遊戲兌換消費抵用券，還有柚花音樂饗宴等，活動中有吃、有玩，還有紀念品大放送及接駁服務。西湖鄉長楊秀瑕邀請遊客徜徉在柚花清香，體驗西湖柚花的迷香秘境。

西湖鄉的柚子種植面積約一百六十七公頃，每年三、四月間柚花綻放，空氣間瀰漫著柚花淡雅的清香，今年花期到四月十日結束。

西湖鄉公所昨天召開記者會暖身，今年首次舉辦「村史行動劇觀摩賽」，由西湖鄉的社區、學校組隊參加，以戲劇、說唱、舞蹈的方式來詮釋西湖鄉的大小事；昨天由西湖幼兒園幼兒示範演出，以唸謠說唱的方式，來詮釋他們心目中的「西湖鄉村史」，博得滿堂彩。

楊秀瑕指出，今年的柚花藝術節活動將在湖東多功能活動中心以及大窩柚子山舉辦，在湖東多功能活動中心也陳設了「客家三合院」舞台，舞台下面擺二十幾張早期農村「四方桌」以及「長板凳」，希望讓年輕的一輩，來感受一下老頭擺的客家庄生活。

主辦單位在柚子山健行路線上設了十道「老頭擺闖關遊戲」，民眾可以邊健行邊闖關，闖關成功的民眾，可兌換消費抵用券，再到農產美食市集抵用現金消費，現場還有限量的樹苗、紀念品大放送等。

鄉內的鄉野傳奇農園、秘密花園、屋角咖啡、噢哈哪咖啡屋及金獅飲食提供各種農特產品，還有車輪餅、柚花蜜及哈利波特DIY體驗等。

四月一日上午九點起在湖東多功能活動中心舞台有現代客家歌曲表演，三十一日也有客家八音班等演出。

主辦單位在高鐵苗栗站、苗栗火車站前以及活動會場設有接駁站，去程七點五十分起在苗栗火車站經高鐵苗栗站然後到會場，回程下午一點十分起發車。相關訊息可上（https://www.facebook.com/xihupomeloflower）。