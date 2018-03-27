〈北部〉盼了10多年 新豐崎頂圖書室下月動工

2018-03-27

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉公所獲得台北陳榮華家族，捐贈一塊市價兩千七百多萬元的土地，提供圖書與活動空間來回饋地方，崎頂社區殷切期盼了十多年；為了一圓陳氏遺願，公所爭取代表會支持編列一千兩百萬元經費，預定四月將辦理工程招標。

陳榮華家族捐地回饋地方

去年元月，陳榮華和陳鄒洲妹夫婦的家族代表人、陳家媳婦王美妍，低調捐地給新豐鄉公所。王美妍說，公婆為人熱心公益，民國六十六年左右，在新豐投資興建新竹縣第一批勞工住宅，當時見新豐地處偏鄉，人文風氣貧乏，主動提議捐地給地方，提供學子一處好的圖書環境，也作為鄉親休閒活動使用；感謝鄉長徐茂淦及地方人士的協助，實現公婆的遺願。

土地分割、變更等延宕

崎頂村村長葉水森說，十多年前，陳家人即找他商討捐地事宜，但因牽涉到土地分割、地目變更等繁複的行政程序，而一直未能實現；徐鄉長上任後很重視此事，奔波縣府等單位積極促成，鄉親們好期待。

徐茂淦說，陳榮華家族捐贈的榮華段土地面積將近三百五十坪，換算市價約二千七百多萬元。捐地造福鄉里深具意義，他希望將來不只是蓋房子，更兼具建築美學的獨特風格，讓民眾喜歡前往，因此委託建築師精心設計兩個象徵圓滿的正圓形建築，一棟將作圖書室，另一棟規劃社區活動中心。如招標作業順利，預定四月動工，工期約七個月。