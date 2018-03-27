〈北部〉整修改館 雪見遊客中心添亮點

2018-03-27

4月1日重新開放

〔記者張勳騰／苗栗報導〕雪霸國家公園雪見遊憩區，為雪霸園區內重要遊憩據點之一，雪見遊客中心展示館，歷經十年，展館內的展示面板圖片、設備等皆已陳舊，於去年七月封館整修，此次運用情境模擬設計，加入3D彩繪、AR擴增實境，讓遊客穿梭時空，虛實共境，將於四月一日重新開放。

開館10年未更新

雪霸處長鍾銘山指出，雪見遊客中心地處苗栗縣泰安鄉，位於司馬限林道二十三．七公里處，海拔一八七○公尺，為雪霸國家公園在雪見地區興建的解說據點，也是雪霸園區內自然度較高的遊憩區。

去年7月封館

鍾銘山表示，雪見遊客中心開館十年，隨著時間進程、資訊科技浪潮，展館內的展示面板圖片及設備皆已陳舊，去年七月封館全面整修，將戶外景觀導入室內，將高空生態拉近眼前，也將人和自然、過去現在與未來縮時呈現。

加入3D彩繪、虛擬實境

鍾銘山說，此次改館係以突破空間概念設計，結合3D彩繪及AR擴增實境手法，融入生態、人文教育及在地特色，創造一個身歷其境的場景，讓遊客中心的服務機能與展示情境結合，而不再是以往的服務功能與展示內容各自獨立模式，讓遊客有耳目一新的想像空間。

融入泰雅文化元素

此外，戶外廣場的設計中融入原住民元素，廣場中央圓圈為泰雅祖靈之眼的圖騰，代表祖靈的國度，以祖靈之眼為中心出發向外延伸，螺旋形狀代表人生的歷程，引領遊客進入生態展示區、販賣區參觀，了解泰雅族文化。

四月一日重新開館當天，將邀周邊部落頭目耆老祈福，下午將安排戶外體驗活動，有攀樹體驗、雪見尋寶集章等，雪霸處邀請遊客一起來體驗泰雅風情。