〈北部〉流蘇花盛開 北水局飄4月雪

2018-03-27

〔記者李容萍／桃園報導〕有「四月雪」之稱的流蘇花，目前已進入花期，水利署北區水資源局（原石門水庫管理局，簡稱北水局）龍潭十一份辦公室前的大草坪，一整排流蘇花陸續盛開超壯觀，雪白的流蘇花與綠地相襯，畫面超浪漫。此外，附近的石門水庫環湖道路與公園的杜鵑花也正在怒放，堪稱是水庫區一年最美的時刻。

北區水資源局副局長邱忠川表示，流蘇花的花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾而得名，花朵潔白素雅，帶有微微的香氣，盛開時很像披上一層雪花，因為於四月左右開花，又稱「四月雪」。

12株流蘇排排站

北水局前的大草坪種植十二株流蘇，樹型美又長得高，花開時呈現一片雪白，襯托大面積的綠草地，組成一處賞心悅目的大公園，不論大人或小孩，來此可在大樹下野餐露營，或放風箏、打魔球、丟飛盤，附近還有許多活魚餐廳可以順道享用，可搭配一日或半日遊行程。

市府風景區管理處長葉宗賦表示，風管處曾印製流蘇花賞花地圖，除了北水局前的大草坪，民眾若想欣賞流蘇花白雪的景致，桃園大圳一之十六號景觀埤塘、虎頭山公園、桃園區上海路二二六號前的土地公廟、平鎮石門大圳社子支渠（流蘇步道）、大溪埔頂公園、大溪中正公園（公會堂）、角板山台地、東眼山森林遊樂區等都有流蘇花，預估花況可持續到四月中旬。