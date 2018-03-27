〈北部〉2噸腐蝕硫酸洩流滿地 台六十一封路

2018-03-27

疑轉彎重心不穩 9桶硫酸甩出

〔記者陳昀／桃園報導〕蘆竹區台十五線廿四公里轉台六十一線處，昨天下午二點多驚傳硫酸外洩！黃姓司機駕駛貨櫃車前往蘆竹區山腳載運十桶硫酸，準備前往楊梅一家化學工廠，左轉時，疑因車速太快、轉彎時重心不穩，加上貨櫃後方的門沒關緊，九桶硫酸因此甩出車外、約有二噸硫酸外洩，台六十一線南下平面車道直至昨晚仍封閉禁行。

警、消調查，位於蘆竹的化學原料廠委託貨運公司載運十桶硫酸（各一噸重）前往楊梅區一家化工廠，黃姓司機疑因沒有將硫酸桶綑綁好，轉彎時才會重心不穩，從沒關緊的貨櫃門甩出車外，流出的硫酸濃度高達九十八％，從路邊蔓延到一旁野溪，估算約有二噸硫酸外洩、污染面積約一千平方公尺，周遭瀰漫濃濃臭味，消防人員擔心以水沖洗會使汙染擴散、起化學反應，先以吸附棉止漏，避免擴散。

控制滲漏 環署以石灰粉吸附

市府環保局獲報派員會同環保署化學災害應變技術小組人員前往現場處理，發現使用吸附棉清理效果不佳，要求改用石灰粉吸附硫酸阻隔中和、控制滲漏範圍，再使用吸塵器清理，業者也出動吊車，將部分硫酸輸回桶槽，並配合環保局進行善後處理。

疑流入野溪 依違水污法告發

環保局環境稽查科長張書豪說，稽查人員在路旁五十公尺處發現有少量硫酸流入野溪中，要求業者立刻處置，雖然水質檢測結果沒有明顯變化，仍依違反水污染防治法告發，可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰，並限期於廿九日下午五點前改善完成。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，硫酸具高腐蝕性，人體若碰觸到可能會脫水、碳化，吸到揮發氣體也可能造成呼吸道損傷，引起咳嗽、胸悶、呼吸困難甚至呼吸衰竭，呼籲民眾不要靠近事故現場，必須靠近時，也一定做好戴手套、口罩等自我保護措施。

交通部公路總局於事故後緊急封路，將台十五線接台六十一線南下匝道暫時封閉，建議用路人可改走台十五甲線，最新路況可電洽公路總局用路人服務中心免付費電話：0800-231035 。