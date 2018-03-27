〈北部〉國際藝術主席聯合會議 台團隊獲邀出訪

2018-03-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣府、宜蘭市公所及當代樂坊合辦的宜蘭國際藝術主席聯合會，歷經三天會議，共同簽署合作協議，達成安排台灣團隊出訪等決議，為宜蘭國際文化交流打開歷史新頁。

各國代表將協議交宜蘭市長

宜蘭國際藝術主席聯合會邀請波蘭、西班牙、以色列、日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓代表等八國、十一名代表與會，分享各國藝術節經驗，同時在宜蘭搭起國際交流平台，波蘭、西班牙、日本、菲律賓與泰國代表，昨天拜會宜蘭市公所，把協議交給市長江聰淵。

宜蘭縣文化局長李志勇說，宜蘭文化立縣聞名，對任何形式藝文推展活動不餘遺力，這次國際藝術主席聯合會的舉辦，為宜蘭各項藝術節提供良好建言，也為各藝術節提供更寬廣的國際合作管道。

大會總監李建興說，會議達成多項決議，包含國際合作成立國際聯合藝文團隊，下鄉關懷需要幫助的人，安排台灣團隊出訪，馬來西亞主席喬史迪克希望邀請台灣藝術家徐灝翔、桑梅絹、台灣戲劇館歌仔團出國演出，波蘭文化館長盼A Root同根生、四季文化創意舞蹈團赴波蘭表演。

李建興說，出席聯合會的各國代表，均表達派團參加「丟丟銅蘭城國際音樂節」的意願，韓國代表允諾推薦韓國知名藝術團體來台，國際知名以色列鋼琴家亞龍，承諾協助宜蘭市舉辦講座，並指導兒童音樂學習營。

大會主席江聰淵表示，第一屆國際藝術主席聯合會的舉辦，為宜蘭帶來寬廣的國際視野，增添豐富藝文能量，誠如代理縣長陳金德所言，藉由公私合作完成有深度文化活動，進而促使藝術種子持續扎根。